В Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів

ЗСУ ліквідували чергового начальника окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники ліквідували заступника командира авіаційного полку окупантів підполковника Олега Червова. Його поховали 16 березня у російському Воронежі.

Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

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Варто зазначити, що про загибель замкомполку до похорону офіційно не повідомляли ні жителів міста, ні пресу.

Втрати у керівництві окупантів

Росія продовжує втрачати в Україні командний склад своїх підрозділів: