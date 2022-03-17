Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение

В Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже

17 марта, 08:37
Россия продолжает терять своих старших офицеров в Украине – в этот раз ВСУ ликвидировали пилота Олега Червова

ВСУ ликвидировали очередного начальника оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники ликвидировали заместителя командира авиационного полка оккупантов подполковника Олега Червова. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.

Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.

Реклама

Стоит отметить, что о гибели замкомполка до похорон официально не сообщали ни жителям города, ни прессе.

Потери в руководстве оккупантов

Россия продолжает терять в Украине командный состав своих подразделений: