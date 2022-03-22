У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли чергу в магазин, є загиблі та поранені

Окупанти знищують всю інфраструктуру в Сєвєродонецьку / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти, які вторглися на територію України 24 лютого, продовжують вчиняти злочини проти людяності. Вдень 22 березня вони обстріляли магазин у Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Що відомо
За словами Гайдая, сталося те ж, що напередодні біля супермаркету у Харкові.
"Окупанти влучили у магазин у Сєвєродонецьку. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально влучили в чергу. Люди просто прийшли за продуктами" , – написав Гайдай.
Обстановка у Луганській області
- Днем раніше Сергій Гайдай розповів, що після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків і залишають регіон.
- Іноді нашій владі вдається домогтися відкриття в Луганській області гуманітарного коридору, щоб евакуювати людей та привезти гуманітарну допомогу. Тільки так удається врятувати людей.
- 18 березня у Сєверодонецьку та Рубіжному Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури за ніч. Окупанти стріляли у мирних жителів з артилерії та системи залпового вогню. В результаті двоє людей загинуло, ще четверо поранено.
- Наразі відомо, що ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там уже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати свою пропаганду та фейки.