У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли чергу в магазин, є загиблі та поранені

Окупанти знищують всю інфраструктуру в Сєвєродонецьку / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, які вторглися на територію України 24 лютого, продовжують вчиняти злочини проти людяності. Вдень 22 березня вони обстріляли магазин у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

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Що відомо

За словами Гайдая, сталося те ж, що напередодні біля супермаркету у Харкові.

"Окупанти влучили у магазин у Сєвєродонецьку. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально влучили в чергу. Люди просто прийшли за продуктами" , – написав Гайдай.

Обстановка у Луганській області