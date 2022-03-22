В Северодонецке оккупанты обстреляли очередь в магазин, есть погибшие и раненые

Оккупанты уничтожают всю инфраструктуру в Северодонецке / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины 24 февраля, продолжают совершать преступления против человечности. Днем 22 марта они обстреляли магазин в Северодонецке.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

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Что известно

По словам Гайдая, произошло то же, что накануне возле супермаркета в Харькове.

"Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. Орки цинично забирают жизни у украинцев. Специально попали в очередь. Люди просто пришли за продуктами", – написал Гайдай.

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