В Северодонецке оккупанты обстреляли очередь в магазин, есть погибшие и раненые

Оккупанты уничтожают всю инфраструктуру в Северодонецке / Коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины 24 февраля, продолжают совершать преступления против человечности. Днем 22 марта они обстреляли магазин в Северодонецке.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Что известно
По словам Гайдая, произошло то же, что накануне возле супермаркета в Харькове.
"Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. Орки цинично забирают жизни у украинцев. Специально попали в очередь. Люди просто пришли за продуктами", – написал Гайдай.
Обстановка в Луганской области
- Днем ранее Сергей Гайдай рассказал, что после обстрела российскими войсками Луганской области целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион.
- Иногда нашим властям удается добиться открытия в Луганской области гуманитарного коридора, чтобы эвакуировать людей и привезти гуманитарную помощь. Только так удается спасти людей.
- 18 марта в Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры за ночь. Оккупанты стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня. В результате два человека погибли, еще четверо ранены.
- Сейчас известно, что враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять свою пропаганду и фейки.