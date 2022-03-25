У Росії визнали загибель 16 тисяч їхніх солдатів в Україні

Секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська в Україні зазнають величезних втрат. Українська сторона передає РФ поіменні списки загиблих, а для розпізнавання тіл є жетони.

Про це на YouTube -каналі "Скажи Гордєєвій" розповіла секретар союзу "Комітету солдатських матерів" РФ Валентина Мельникова, тим самим підтвердивши достовірність українських даних про втрати військ Росії під час вторгнення до нашої країни.

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Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого до 25 березня 2022 року орієнтовно становлять 16 тис. 100 осіб особового складу.

Мельникова під час інтерв'ю повідомила, що вони не мають списків російських солдатів, які воюють в Україні і вона не знає, скільки окупантів на нашій території.

Цифри про втрати, що їх передає українська сторона, вона називає достовірними.

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"По-перше, Україна передає поіменні списки, а по-друге, у кожного солдата є іменні жетони. Українські списки достовірні", – сказала вона.

Також вона розповіла, що Росія не надає даних про те, де тримає тіла загиблих чи тих українці, які потрапили в полон.

Мельникова зазначила, що війська РФ не забирають поранених чи загиблих своїх. Тому "дешевше" написати пропав безвісти.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.03

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особового складу – близько 16100 осіб,

танків ‒ 561 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1625 од.,

артилерійських систем – 291 од.,

РСЗВ 90 од.

засоби ППО – 49 од.,

літаків – 115 од.,

вертольотів – 125 од.,

автомобільної техніки ‒ 1089 од.,

кораблі/катери 5 од.

цистерн з ПММ 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53,

Спеціальна техніка – 18.

Війна в Україні 25 березня

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, які не мають військової підготовки, не хочуть воювати. Також стало відомо, що через великі втрати особового складу та техніки, а також відсутність просування в усіх напрямках, Росія змінюватиме тактику війни в Україні.

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