В России признали гибель 16 тысяч их солдат в Украине

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска в Украине несут огромные потери. Украинская сторона передает РФ поименные списки погибших, а для опознавания тел есть жетоны.

Об этом на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" рассказала секретарь союза "Комитета солдатских матерей" РФ Валентина Мельникова, тем самым подтвердив достоверность украинских данных о потерях войск России во время вторжения в нашу страну.

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Общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 тыс. 100 человек личного состава.

Мельникова в ходе интервью сообщила, что у них нет списков российских солдат, которые воюют в Украине и она не знает, сколько оккупантов на нашей территории.

Цифры о потерях, которые передает украинская сторона, она называет достоверными.

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"Во-первых, Украина передает поименные списки, а во-вторых у каждого солдата есть именные жетоны. "Украинские списки достоверны", – сказала она.

Также она рассказала, что Россия не предоставляет данные о том, где держит тела погибших или попавших в плен украинцев.

Мельникова отметила, что войска РФ не забирают раненых или погибших своих. Поэтому "дешевле" написать пропал без вести.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03

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личного состава ‒ около 16100 человек,

танков ‒ 561 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,

артиллерийских систем – 291 ед,

РСЗО ‒ 90 ед,

средства ПВО ‒ 49 ед,

самолетов – 115 ед,

вертолетов – 125 ед,

автомобильной техники ‒ 1089 ед,

корабли/катера ‒ 5 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,

Специальная техника – ​​18.

Война в Украине 25 марта

СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников, которые не имеют военной подготовки, не хотят воевать. Также стало известно, что из-за больших потерь личного состава и техники, а также отсутствия продвижения по всем направлениям, Россия будет менять тактику войны в Украине.

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