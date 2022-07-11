У Росії з'явилася дошка ганьби з дезертирами, які втекли з України: їх багато (фото)

В Росії вивісили дошку ганьби з дезертирами / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії вирішили "зробити знаменитими" окупантів, які втекли з війни в Україні. Для цього вивісили дошку ганьби з дезертирами, які самовільно залишили бойові позиції.

Про це повідомив український блогер, військовий Анатолій Штефан ("Штірліц") в Telegram.

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Нп дошці оприлюднені близько 300 імен російських вояк з 205 окремої мотострілецької козацької бригади. Крім того, розміщено 30 фотографій дезертирів, щоб героїв у Росії знали в обличчя.

205 окрема мотострілецька козача бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострілецьке з'єднання Сухопутних військ РФ, що входить до складу 49 загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації — місто Будьонновськ Ставропольського краю.

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Дошка "пошани" дезертирів у Росії. Фото: Анатолій Штефан

Військовим у Росії обіцяють знижки на утилізацію

У Росії влаштували "диверсію" на патріотичних білбордах. Поряд з рекламою про знижку 30% на утилізацію з'явилися знімки російських військових, яким вона загрожує.

В російських Telegram-каналах визнають, що справді, загиблі окупанти залишаться надовго "утилізованими" на війні в Україні, і про багатьох із них Росія навіть не згадає.

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"Це разюче, і показово, і символічно, і сумно це все, і в історичному сенсі сумно. Кожен загиблий український воїн надовго залишиться героєм, їхніми іменами називатимуть вулиці, сквери, парки, міста. А на російських чекає утилізація в мобільних крематоріях, жменька попелу у "братських могилах", – йдеться у підписі до відео.

Раніше ми писали, що у військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, окупанти виводять техніку з ладу. Це роблять напередодні відправлення в зону бойових дій, щоб підрозділ залишився на території РФ.

Нагадаємо, в Росії масово звільняються силовики. Співробітники ОМОН і СОБР бояться, що їх відправлять на війну в Україну. Через це усі поголовно пишуть рапорти.