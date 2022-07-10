Російські солдати почали допомагати Україні "мінусувати" бойову техніку – ГУР

Це роблять просто перед відправкою з території Росії в Україну

Окупанти вже самі виводять з ладу свою техніку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, окупанти виводять техніку з ладу. Це роблять напередодні відправки до зони бойових дій, аби підрозділ залишився на території РФ.

Про це повідомили у ГУР Міноборони.

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Розвідка дізналася, що військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.

"Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру", – повідомили українські розвідники.

Командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.

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Солдатів РФ навіть після "самострілу" повертають в окопи

Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку. Він повідомив, що тепер їхню роту бунтівників не відпускають на ротацію, а деякі росіяни не витримують і самі собі прострілюють ноги.

За словами окупанта, "самострільника" не відпустили додому після його вчинку.

"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – с*ки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суїцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали – а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", – говорить загарбник.

Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти відмовляються воювати в Україні та хочуть додому. Деякі військові РФ навіть просять близьких звертатися у прокуратуру.

Також ми писали, що в Росії масово звільняються силовики. Співробітники ОМОН і СОБР бояться, що їх відправлять на війну в Україну. Через це усі поголовно пишуть рапорти.