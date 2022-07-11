В России появилась доска позора со сбежавшими из Украины дезертирами: их много (фото)

В России вывесили доску позора с дезертирами / Фото: Коллаж: Сегодня

В России решили "сделать знаменитыми" сбежавших оккупантов с войны в Украине. Для этого вывесили доску позора с дезертирами, самовольно покинувшими боевые позиции.

Об этом сообщил украинский блогер, военный Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

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На доске обнародованы около 300 имен российских солдат из 205 отдельной мотострелковой казацкой бригады. Кроме того, размещены 30 фотографий дезертиров, чтобы героев в России знали в лицо.

205 отдельная мотострелковая казачья бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострелковое объединение Сухопутных войск РФ, входящее в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Буденновск Ставропольского края.

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Доска "уважения" дезертиров в России. Фото: Анатолий Штефан

Военным в России обещают скидки на утилизацию

В России устроили "диверсию" на патриотических билбордах. Наряду с рекламой о скидке 30% на утилизацию появились снимки российских военных, которым она угрожает.

В российских Telegram-каналах признают, что действительно погибшие оккупанты останутся надолго "утилизированы" на войне в Украине, и о многих из них Россия даже не вспомнит.

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"Это поразительно, и показательно, и символично, и грустно это все, и в историческом смысле грустно. Каждый погибший украинский воин надолго останется героем, их именами будут называть улицы, скверы, парки, города. А российских ждет утилизация в мобильных крематориях, горсточка пепла в "братских могилах", – говорится в подписи к видео.

Ранее мы писали, что в воинских частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, оккупанты выводят технику из строя. Это делают накануне отправки в зону боевых действий, чтобы подразделение осталось на территории РФ.

Напомним, в России массово увольняются силовики. Сотрудники ОМОН и СОБР опасаются, что их отправят на войну в Украину. Поэтому все поголовно пишут рапорты.