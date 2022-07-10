Российские солдаты начали помогать Украине "минусовать" боевую технику – ГУР

Это делают прямо перед отправкой с территории России в Украину

Оккупанты уже сами выводят из строя свою технику. / Фото: Коллаж: Сегодня

В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, оккупанты выводят технику из строя. Это делают накануне отправки в зону боевых действий, чтобы подразделение осталось на территории РФ.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

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Разведка узнала, что военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

"Выведение из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер", – сообщили украинские разведчики.

Командующий южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами которых будут отправлять на войну в Украину.

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Солдат РФ даже после "самострела" возвращают в окопы

Оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушении в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка. Он сообщил, что теперь их роту бунтарей не отпускают на ротацию, а некоторые россияне не выдерживают и сами простреливают ноги.

По словам оккупанта, "самострельщика" не отпустили домой после его поступка.

"У нас здесь "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши – с*ки просто. Парень, который себе выстрелил в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, состою на психиатрическом учете". Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали – а, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете", – говорит захватчик.

Жена рассказывает, что в Сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказываются воевать в Украине и хотят домой. Некоторые военные РФ даже просят близких обращаться в прокуратуру.

Также мы писали, что в России массово увольняются силовики. Сотрудники ОМОН и СОБР опасаются, что их отправят на войну в Украину. Поэтому все поголовно пишут рапорты.