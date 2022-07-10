Росія випускає з в'язниць убивць, щоб відправити воювати в Україну – розвідка

Ув'язненим обіцяють повну амністію за півроку на війні

Росія готується перекинути ув'язнених на війну в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній. Через брак охочих, активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, "зекам" обіцяють повну амністію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер".

Аналогічна робота проводиться у тюрмах в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби".

При цьому, всі "зеки" мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові "дзвонилки".

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У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 тисяч добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Раніше ми писали, що у військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, окупанти виводять техніку з ладу. Це роблять напередодні відправки до зони бойових дій, аби підрозділ залишився на території РФ.

Нагадаємо, у так званій "ЛНР" через величезну кількість ухилістів почали полювання на рибалок. Операцію з лову рибалок провели "за один день". У підсумку чоловіків мобілізували.