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На Миколаївщині ЗСУ відбили у окупантів 5 населених пунктів

Валентина Шаповал
25 квітня, 09:38
Українські військові контролюють території, що знаходяться біля адмінкордону з Херсонською областю

ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів у Миколаївській області / Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України контролюють 5 населених пунктів Миколаївщини.

Про це повідомило оперативне командування Південь.

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"Нашими підрозділами забезпечено контроль території у районі ще 5️ населених пунктів Миколаївської області поблизу адмінкордону з Херсонською областю", – йдеться у повідомленні.

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