В Николаевской области ВСУ отбили у оккупантов 5 населенных пунктов

ВСУ взяли под контроль 5 населенных пунктов в Николаевской области / Коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины контролируют 5 населенных пунктов Николаевской области.
Об этом сообщило оперативное командование Юг.
"Нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5️ населенных пунктов Николаевской области вблизи админграницы с Херсонской областью", - говорится в сообщении.
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки.
- Во время обстрела жилых кварталов Николаева погибли пять человек, 15 получили ранения. Один из пяти погиб, после того как поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Также 23 апреля в Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранения получили 12 человек, в том числе и дети.
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