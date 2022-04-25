В Николаевской области ВСУ отбили у оккупантов 5 населенных пунктов

ВСУ взяли под контроль 5 населенных пунктов в Николаевской области / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины контролируют 5 населенных пунктов Николаевской области.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

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"Нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5️ населенных пунктов Николаевской области вблизи админграницы с Херсонской областью", - говорится в сообщении.

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