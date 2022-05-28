У Миколаєві прогриміла серія вибухів: почалася потужна пожежа (фото, відео)

Вибух у Миколаєві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві сьогодні, 28 травня, прогриміли вибухи, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляють "НікВісті".

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