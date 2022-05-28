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В Николаеве прогремела серия взрывов: начался мощный пожар (фото, видео)

Мария Дмитренко
28 мая, 09:21
Столб дыма виден со всего города, люди жалуются на сильный запах гари

Взрыв в Николаеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве сегодня, 28 мая, прогремели взрывы, после чего начался пожар.

Об этом сообщают "НикВести".

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