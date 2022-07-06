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У Маріуполі окупанти намагаються "продавити" референдум: що вигадали

Наталія Магдик
6 липня, 12:08
Окупанти пообіцяли мешканцям Маріуполя відновити зруйноване житло, але лише після "референдуму"

У Маріуполі окупанти шантажують населення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб пройшов "референдум". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Під час подання заяв прямо кажуть, що питання компенсацій чи відновлення буде вирішено… після "референдуму", – пише Андрющенко.

За його інформацією, окупанти видали наказ терміново провести перепис жителів – не лише тих, хто залишився в місті, а й тих, хто евакуювався.

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"У разі відмови погрожують не ремонтувати та не надавати житло замість зруйнованого. Другий день масово надходять розсилки з пропозицією терміново надати особисті дані, бо без цього не буде відновлення будинку", – розповів він.

Ситуація в Маріуполі

  • Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч мешканців міста потрапили до в'язниць так званої "ДНР", де їх тримають фактично у концтаборних умовах.