У Маріуполі окупанти намагаються "продавити" референдум: що вигадали

У Маріуполі окупанти шантажують населення / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб пройшов "референдум". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Під час подання заяв прямо кажуть, що питання компенсацій чи відновлення буде вирішено… після "референдуму", – пише Андрющенко.
За його інформацією, окупанти видали наказ терміново провести перепис жителів – не лише тих, хто залишився в місті, а й тих, хто евакуювався.
"У разі відмови погрожують не ремонтувати та не надавати житло замість зруйнованого. Другий день масово надходять розсилки з пропозицією терміново надати особисті дані, бо без цього не буде відновлення будинку", – розповів він.
Ситуація в Маріуполі
- Російські окупанти захопили в Маріуполі два іноземні судна – ліберійської компанії Smarta Shipping і панамське Blue Star. Загарбники заявили, що тепер це "державна власність".
- Також повідомляли, що Росія перетворила Маріуполь на гетто, де без необхідної медичної допомоги та ліків помирають українці.
- Нещодавно на російському Першому каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім зерно.
- Окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, що вціліли під час обстрілів міста. Незабаром обладнання можуть вивезти на російські заводи, а решту розпиляти на брухт.
- Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч мешканців міста потрапили до в'язниць так званої "ДНР", де їх тримають фактично у концтаборних умовах.