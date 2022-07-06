В Мариуполе оккупанты пытаются "продавить" референдум: что придумали

В Мариуполе оккупанты шантажируют население / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе через оккупационную администрацию начался очередной сбор личных данных жителей города для восстановления жилья, однако для этого нужно, чтобы провести "референдум". Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"При подаче заявлений прямо говорят, что вопрос компенсаций или восстановления будет решен… после "референдума", – пишет Андрющенко.

По его информации, оккупанты издали приказ срочно провести перепись жителей – не только, тех, кто остался в городе, но и тех, кто эвакуировался.

Реклама

"В случае отказа угрожают не ремонтировать и не предоставлять жилье взамен разрушенного. Второй день массово приходят рассылки с предложением срочно предоставить личные данные, потому что без этого не будет восстановления дома", – рассказал он.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна — либерийской компании Smarta Shipping и панамское Blue Star. Захватчики заявили, что теперь это "государственная собственность".

Также сообщалось, что Россия превратила Мариуполь в гетто, где без необходимой медицинской помощи и лекарств умирают украинцы.

Недавно на российском Первом канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

Оккупанты начали делить имущество мариупольских предприятий, уцелевших при обстрелах города. Вскоре оборудование могут вывезти на российские заводы, а оставшееся распилить на металлолом.