Оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна и объявили их "государственной собственностью"

Захватчики грабят не только Украину

Оккупанты присвоили чужие суда/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна — либерийской компании Smarta Shipping и панамское "Blue Star". Захватчики заявили, что теперь они "государственная собственность".

Об этом сообщает Reuters.

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"Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они являются "государственной собственностью", — говорится в сообщении.

Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки металлом. Оккупанты месяц держали в плену 19 членов экипажа, однако впоследствии их освободили.

Второе судно – панамское Blue Star. Когда оно прибыло в Мариуполь — неизвестно.

Оккупанты воруют из Мариуполя металл

В акватории Мариупольского порта были замечены суда под флагом РФ, которые швартуются под загрузку металлопроката.

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Ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. В общей сложности это почти 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долларов.

Представители группы "Метинвест" подчеркнули, что мародерство, совершаемое россиянами в Украине, является тяжким международным преступлением.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты готовятся украсть новый урожай зерна. Также мы писали, как захватчики грабят музеи Украины.