На Луганщині ЗСУ перетворили техніку окупантів у відходи

В окупантів знову поменшало техніки/Фото: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ. Колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти найбільше запускають ракет по Луганській області. У четвер, 26 травня, повітряні сили ЗСУ збили одну з них.

Про це повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

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26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, ймовірно, через погодні умови. Втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме туди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території РФ. Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 — збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

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"Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах", — додали в командуванні.

Окупанти залишили без газу всю Луганщину

В Луганській області повністю зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Відтепер вся область повністю лишилася без блакитного палива. Крім того, під час обстрілу було травмовано працівника цієї ГРС. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило б на півтора місяця.

Тепер газ відсутній всюди.

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"Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", – написав Гайдай.

Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

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