В Луганской области ВСУ превратили технику оккупантов в отходы

У оккупантов снова стало меньше техники/Фото: Facebook/Командование Воздушных Сил ВСУ. Коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты больше всего запускают ракет по Луганской области. В четверг, 26 мая, воздушные силы ВСУ сбили одну из них.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, вероятно, из-за погодных условий. Впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

Сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении. Именно туда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории РФ. Одна из них — авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 — сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БпЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

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"Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и других операционных районах", — добавили в командовании.

Оккупанты оставили без газа всю Луганскую область

В Луганской области полностью остановлена работа последней газораспределительной станции. Теперь вся область полностью осталась без голубого топлива. Кроме того, при обстреле был травмирован рабочий этой ГРС. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, по состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

Теперь газ отсутствует повсюду.

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"Из-за обстрелов в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравме подвергся рабочий, который осуществлял регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", – написал Гайдай.

По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

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