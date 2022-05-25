Добили последнюю станцию. Оккупанты оставили без газа всю Луганскую область

Голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца

Луганская область полностью осталась без газоснабжения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области полностью остановлена работа последней газораспределительной станции. Теперь вся область полностью осталась без голубого топлива. Кроме того, при обстреле был травмирован работник этой ГРС.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

По его словам, по состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

Теперь газ отсутствует повсюду.

"Из-за обстрелов в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравмы подвергся работнику, который осуществлял регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", – написал Гайдай.

По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

Реклама

Оккупанты на Луганщине наступают по всем направлениям

Российские оккупанты в Луганской области наступают по всем направлениям. Ситуация близка к критической, заявил Гайдай.

По его словам, ситуация ухудшается буквально с каждым днем и даже с каждым часом.

Обстрелы увеличиваются все больше и больше. Северодонецк российская армия решила просто уничтожить полностью, потому что город бомбят авиацией, сбрасывают авиабомбы. Расстреливают из систем ракетного залпового огня, артиллерии, минометов, с танков. Они просто стирают Северодонецк с лица земли. по разным направлениям, пытаются прорвать линию обороны Северодонецка. Горная община, где Золотое, Екатериновка, – пытаются прорваться там. Со стороны Попасной, Камышевахи, из Белогоровки – тоже", – сказал Гайдай.

Читайте также: