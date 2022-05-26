Пограбував квартиру та залишив своє фото на згадку. Нейросеть вирахувала окупанта-мародера

Російські військові не перестають дивувати своїми вчинками

Окупант залишив своє фото у квартирі, яку обікрав / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі продовжують розкриватися факти звірств російських окупантів Ірпені. Російські військові вбивали мирних жителів, руйнували інфраструктуру, займалися мародерством . Один із солдатів після того, як обікрав квартиру місцевого жителя, залишив своє фото, яке він зняв на Polaroid.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зробленого на їхньому Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам удалося ідентифікувати цього "любителя селфі". Знайшли його сторінку у ВКонтакті", – розповів Михайло Федоров та виклав фото окупанта.

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Що було в Ірпені

Ірпінь був окупований з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії до України. За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія зруйнувала та пошкодила 71% будівель міста, зокрема навчальні та медичні заклади.

Повністю звільнити Ірпінь вдалося майже після двох тижнів запеклих боїв .

Влада повідомила, що з 30 березня в Ірпені почали шукати зниклих людей і розчищати місто від завалів. Почали евакуювати поранених та ховати померлих.

Раніше ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни та коли буде відремонтовано залізничний міст із Ірпеня до Києва.

Обстановка з мародерами