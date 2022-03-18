У Києві з початку війни окупанти вбили понад 220 людей, серед них діти

Рятувальники евакуювали киян після бомбардування у Подільському районі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 222 особи, з них 60 цивільних, серед них 4 дитини.
Про це повідомляє КМДА.
За весь цей час у місті 889 поранених, із них 241 цивільний. Зокрема: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікарка швидкої.
Ситуація у Києві
- 17 березня стало відомо, що під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років.
- У Києві збита ракета РФ впала на багатоповерхівку – є жертви. За даними рятувальників, зруйновано конструкції будинку на 16-му та технічному поверхах, спалах розпочався у квартирі на 16-му поверсі.
- Також ЗСУ збили два літаки окупантів у Київській області. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Під Києвом знищено колону техніки ворога.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Російської Федерації взяти столицю не реалізуються ніколи. Незважаючи на те, що вже 3 тижні триває війна, плани не лише взяти Київ – навіть взяти Київ у кільце – повністю зруйновані українськими військовими.