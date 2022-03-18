У Києві з початку війни окупанти вбили понад 220 людей, серед них діти

Рятувальники евакуювали киян після бомбардування у Подільському районі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 222 особи, з них 60 цивільних, серед них 4 дитини.

Про це повідомляє КМДА.

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За весь цей час у місті 889 поранених, із них 241 цивільний. Зокрема: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікарка швидкої.

Ситуація у Києві