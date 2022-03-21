У Києві під завалами зруйнованого ТРЦ шукають людей – 8 загиблих

Окупанти зруйнували ТРЦ у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по ТРЦ у Подільському районі Києва зросла до восьми. Рятувальники шукають інших зниклих безвісти під завалами.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Окупанти майже повністю зруйнували торговельний центр, на його місці зараз руїни. Також пошкоджені вікна у прилеглих житлових будинках та припарковані поряд автомобілі. Загалом згоріло близько 20 машин.
Військові поки що не знають, з якого саме озброєння стріляли російські окупанти. Проте один із них припустив, що це була "Точка У".
Станом на 9.00 рятувальники все ще гасили пожежу, загоряння вже локалізували. Також на місці працюють правоохоронці, що документують черговий злочин окупантів. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним вбивством.
Ситуація у Києві
- У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 222 особи, з них 60 цивільних осіб, серед них 4 дитини.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці можуть отримати продукти, ліки та речі першої необхідності у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого.
- Тим часом російську армію відкинули від Києва правому березі Дніпра на 70 кілометрів. Проте противник продовжує обстрілювати українську інфраструктуру, тож місто готується до оборони.
- Окупанти почали використовувати нове озброєння, яке спускають на парашутах.