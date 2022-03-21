В Киеве под завалами разрушенного ТРЦ ищут людей – 8 погибших

Оккупанты разрушили ТРЦ в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество погибших в результате авиаудара по ТРЦ в Подольском районе Киева возросло до восьми. Спасатели ищут других пропавших без вести под завалами.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Оккупанты практически полностью разрушили торговый центр, на его месте сейчас руины. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Всего сгорели около 20 машин.

Военные пока не знают, из какого именно вооружения стреляли российские оккупанты. Однако один из них допустил, что это была "Точка У".

Последствия обстрела Скриншот

По состоянию на 9:00 спасатели все еще тушили пожар, возгорание уже локализовали. Также на месте работают правоохранители, которые документируют очередное преступление оккупантов. Полицейские уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

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Ситуация в Киеве