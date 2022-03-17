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На Харківщині окупанти викрали голову громади

Марія Николаєнко
17 березня, 19:15
Росіяни продовжують свій терор проти мирного населення

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Великобурлуцької териториальної громади Віктор Терещенко потрапив у полон до російських військових. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російські окупанти розуміють, що програли війну на Харківщині, їм Харків не взяти. І вони продовжують свій терор проти мирного населення, зокрема проти голів териториальних громад Харківщини. Сьогодні прийшло повідомлення, що вони викрали безпосередньо з робочого кабінету Віктора Миколайовича Терещенка, голову Великобурлуцької громади. Це ті люди, які мають забезпечувати життєдіяльність міста. Вони викликали його на робоче місце під цим приводом і потім забрали до місцевого райвідділку поліції. Наразі тримають його там, не відпускають", — розповів він.

Синєгубов запевнив, що, попри всі зусилля ворога, Україна переможе.

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"Ми будемо робити все, щоб Віктора Миколайовича було звільнено, і звільнені всі тимчасово окуповані території", — сказав він.

Викрадення людей військовими РФ