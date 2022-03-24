У Харкові окупанти обстріляли чергу за гуманітаркою, є загиблі (оновлено)

Окупанти влаштували терор. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові російські окупанти обстріляли людей у черзі по гуманітарну допомогу, є поранені.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у місцевій владі.

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Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що обстріл стався в районі вулиці Академіка Павлова біля пункту Нової пошти. Харків'яни там отримували гуманітарну допомогу.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 поранено. Постраждалих госпіталізували до лікувальних закладів.

Ситуація у Харкові