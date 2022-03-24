В Харькове оккупанты обстреляли очередь за гуманитаркой, есть погибшие (обновлено)

Оккупанты устроили террор. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове российские оккупанты обстреляли людей в очереди за гуманитарной помощью, есть раненые.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в местных властях.
Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обстрел произошел в районе улицы Академика Павлова возле пункта Новой почты. Харьковчане там получали гуманитарную помощь.
По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены. Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения.
Ситуация в Харькове
- Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ. Также, по словам главы Харьковской ОВА, в области критической точкой остается город Изюм, также обстрелам подверглись Золочев и Балаклея.
- Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.
- В Харькове под обстрелом погиб 96-летний бывший узник концлагерей. В его дом попала российская бомба. Жилье мужчины полностью сгорело.
- Под Чугуевом Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель, а в Харьковском районе уничтожено два вражеских беспилотника.
- В Харькове оккупанты обстреляли Индустриальный район, есть погибшие.