В Харькове оккупанты обстреляли очередь за гуманитаркой, есть погибшие (обновлено)

Оккупанты устроили террор. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове российские оккупанты обстреляли людей в очереди за гуманитарной помощью, есть раненые.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в местных властях.

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Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обстрел произошел в районе улицы Академика Павлова возле пункта Новой почты. Харьковчане там получали гуманитарную помощь.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены. Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения.

Ситуация в Харькове