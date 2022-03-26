У Черкасах колишній працівник МВС підтримував збройну агресію РФ проти України (фото)

Колишній правоохоронець сприяв російській пропаганді / Колаж "Чьогодні"

На Черкащині колишній правоохоронець сприяв російській пропаганді. Чоловік хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста, а також підтримував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє СБУ Черкаської області.

Реклама

Деталі

Колишній співробітник органів МВС публікував у заборонених російських соцмережах проросійський контент, де підтримував збройну агресію РФ проти України.

Колишній правоохоронець сприяв російській пропаганді. Фото: СБУ

Крім цього, чоловік прославляв подвиг російського пілота, який бомбардував українські міста та мирних жителів.

Реклама

Колишній правоохоронець сприяв російській пропаганді. Фото: СБУ

Що загрожує винуватцю

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозри за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Російська пропаганда запустила черговий ганебний фейк про ЗСУ

Російська пропаганда продовжує поширювати фейкипро Збройні сили України. ЗМІ окупантів "РІА Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів у Донецьку.

Реклама

Раніше ми писали: