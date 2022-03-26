В Черкассах бывший работник МВД поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины (фото)

Бывший правоохранитель способствовал российской пропаганде / Коллаж "Сегодня"

В Черкасской области бывший правоохранитель способствовал российской пропаганде. Мужчина хвалил российского пилота, который бомбардировал украинские города, а также поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает СБУ Черкасской области.

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Детали

Бывший сотрудник органов МВД публиковал в запретных российских соцсетях пророссийский контент, где поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Бывший правоохранитель способствовал российской пропаганде. Фото: СБУ

Кроме этого, мужчина прославлял подвиг российского пилота, который бомбил украинские города и мирных жителей.

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Бывший правоохранитель способствовал российской пропаганде. Фото: СБУ

Что грозит виновнику

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрениях по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

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