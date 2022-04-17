У Бучі окупанти розстріляли Навального (фото)

Поряд із тілом Іллі Навального знайшли його паспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час окупації Бучі російські військові розстріляли місцевого жителя – 60-річного Іллю Навального.

Люди, які стали свідками страти, вважають, що чоловіка могли вбити лише через те, що він є однофамільцем російського опозиціонера Олексія Навального, пише німецьке видання Bild.

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64-річна мешканка Бучі Марія розповіла Bild, що добре знала Іллю Навального і бачила його 12 березня, коли його розстріляли російські солдати:

"Ми увійшли до нашого багатоквартирного будинку в той момент, коли Ілля спускався сходами. Я йому кажу: не виходь, там стріляють. Але він все ще хотів вийти на вулицю, щоб викурити цигарку. Потім я знову чула постріли".

Марія виявила тіло страченого сусіда / Фото: Bild

Коли за годину Марія вийшла з підвалу, вона знайшла тіло сусіда.

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"Вони вистрілили йому в голову. Поряд із ним лежав його паспорт на ім'я Навального", – розповіла вона.

/ Фото: Bild

71-річний Олексій, який живе по сусідству, теж бачив розстріл:

"Ми ховалися від солдатів і годинами сиділи у підвалі. Коли я, нарешті, повернувся на вулицю, я побачив його повністю знищену машину та труп Іллі".

Жителі Бучі розповіли, що їм довелося пережити / Фото: Bild

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Видання зазначає, що Ілля Навальний був родом із села Залісся під Чорнобилем, звідки походив і батько Олексія Навального. Чи був розстріляний житель Бучі родичем російському опозиціонеру – невідомо.

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