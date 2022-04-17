У Бучі окупанти розстріляли Навального (фото)

Поряд із тілом Іллі Навального знайшли його паспорт / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час окупації Бучі російські військові розстріляли місцевого жителя – 60-річного Іллю Навального.
Люди, які стали свідками страти, вважають, що чоловіка могли вбити лише через те, що він є однофамільцем російського опозиціонера Олексія Навального, пише німецьке видання Bild.
64-річна мешканка Бучі Марія розповіла Bild, що добре знала Іллю Навального і бачила його 12 березня, коли його розстріляли російські солдати:
"Ми увійшли до нашого багатоквартирного будинку в той момент, коли Ілля спускався сходами. Я йому кажу: не виходь, там стріляють. Але він все ще хотів вийти на вулицю, щоб викурити цигарку. Потім я знову чула постріли".
Коли за годину Марія вийшла з підвалу, вона знайшла тіло сусіда.
"Вони вистрілили йому в голову. Поряд із ним лежав його паспорт на ім'я Навального", – розповіла вона.
71-річний Олексій, який живе по сусідству, теж бачив розстріл:
"Ми ховалися від солдатів і годинами сиділи у підвалі. Коли я, нарешті, повернувся на вулицю, я побачив його повністю знищену машину та труп Іллі".
Видання зазначає, що Ілля Навальний був родом із села Залісся під Чорнобилем, звідки походив і батько Олексія Навального. Чи був розстріляний житель Бучі родичем російському опозиціонеру – невідомо.
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