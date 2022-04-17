В Буче оккупанты расстреляли Навального (фото)

Рядом с телом Ильи Навального нашли его паспорт / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время оккупации Бучи российские военные расстреляли местного жителя – 60-летнего Илью Навального.
Люди, ставшие свидетелями казни, считают, что мужчину могли убить лишь за то, что он является однофамильцем российского оппозиционера Алексея Навального, пишет немецкое издание Bild.
64-летняя жительница Бучи Мария рассказала Bild, что хорошо знала Илью Навального и видела его 12 марта, когда его расстреляли российские солдаты:
"Мы вошли в наш многоквартирный дом в тот момент, когда Илья спускался по лестнице. Я ему говорю: не выходи, там стреляют. Но он все еще хотел выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету. Потом я снова слышала выстрелы".
Когда через час Мария вышла из подвала, она нашла тело соседа.
"Они выстрелили ему в голову. Рядом с ним лежал его паспорт на имя Навального", – рассказала она.
71-летний Алексей, живущий по соседству, тоже видел расстрел:
"Мы прятались от солдат и часами сидели в подвале. Когда я, наконец, вернулся на улицу, я увидел его полностью уничтоженную машину и труп Ильи".
Издание отмечает, что Илья Навальный был родом из села Залесье под Чернобылем, откуда родом и отец Алексея Навального. Приходился ли расстрелянный житель Бучи родственником российскому оппозиционеру – неизвестно.
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