Погрожують і вимагають фіктивні довідки. Окупанти в Запорізькій області кошмарять українських лікарів

Для лікарів у Запорізькій області виникає подвійна загроза. / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських окупантів.

Про це зазначає в Telegram-каналі ГУР МО України.

Реклама

Що відбувається

"Головна вимога – надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза: в разі відмови надати довідку – рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документа неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію", – йдеться в повідомленні.

Також у ГУР заявили, що студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного (м. Мелітополь) ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами "керівництва Мелітопольського державного університету". Близько 95% слухачів висловило бажання продовжити навчання, але тоді, коли університет буде підпорядкований Міносвіти України.

"Після завдання вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових у район аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцеві мешканці скаржаться на трупний запах", – зазначили в розвідці.

Раніше ГУР МО України опублікувало перехоплену розмову, в якій загарбник із тимчасово окупованого Криму розповів, що російський командир "мотивує" підлеглих залишатися на позиціях, погрожуючи їм розстрілом. Також британська розвідка повідомила про надзвичайне виснаження сил РФ на Донбасі.