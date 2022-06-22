Угрожают и требуют фиктивные справки. Оккупанты в Запорожской области кошмарят украинских врачей

Для врачей в Запорожской области возникает двойная угроза. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских оккупантов.

Об этом отмечает в Telegram-канале ГУР МО Украины.

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Что происходит

"Главное требование – предоставить справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. При этом для врачей возникает двойная угроза: в случае отказа предоставить справку – рашисты угрожают расправой. В случае выдачи фиктивного документа неприятности обещает оккупационная комендатура. Из-за этого некоторые врачи были вынуждены уволиться и эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию", – говорится в сообщении.

Также в ГУР заявили, что студенты Таврического агротехнологического университета им. Моторного (г. Мелитополь) игнорируют приглашение на обучение от созданного оккупантами "руководства Мелитопольского государственного университета". Около 95% слушателей выразили желание продолжить обучение, но тогда, когда университет будет подчинен Минобразования Украины.

"После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. В него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах", – отметили в разведке.

Ранее ГУР МО Украины опубликовало перехваченный разговор, в котором захватчик из временно оккупированного Крыма рассказал, что российский командир "мотивирует" подчиненных оставаться на позициях, угрожая им расстрелом. Также британская разведка сообщила о чрезвычайном истощении сил РФ на Донбассе.