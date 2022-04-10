Удар по вокзалу у Краматорську: в багатьох постраждалих дітей ампутовані кінцівки

Через обстріл загинули 52 особи / Колаж "Сьогодні"

Понад 80 поранених через ракетний удар по вокзалу в Краматорськузнаходяться у Дніпропетровській області. Багато людей отримали вкрай тяжкі поранення. Медики роблять усе можливе. Також лікарі намагаються врятувати дітей. Найменшому потерпілому два роки.

Про це пише ТСН.

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"Дуже багато важких дітей, які не матимуть змоги вільно пересуватися, мають ампутовані кінцівки – як верхні, так і нижні" , – розповідають медики.

Росіяни вдарили по людях, які чекали на евакуаційний потяг з Донбасу. Ганна з сином та донькою зайшла до поїзда, коли пролунав вибух. У неї поранення обличчя.

13-річному синові уламок влучив у ногу. Дочка вціліла. Нині вони всі разом в одній палаті дніпровської лікарні.

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"Вибух і потім таке враження – ніби нас розстрілюють. За вікном усі ці вибухи, шибки вилітають. У мене дитина намагалася підвестися. Я так встала – мене чиркнуло, йому в ногу влучило. Я спустила його вниз. У вагоні все скло вилетіло, чоловіка вбило", – розповідає жінка.

У лікарнях Дніпропетровської області рятують 84 людини. Кожен п'ятий поранений — дуже важкий.

Обстріл Краматорська

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