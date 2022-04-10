Удар по вокзалу в Краматорске: у многих пострадавших детей ампутированы конечности

Из-за обстрела погибли 52 человека / Коллаж "Сегодня"
Более 80 раненых из-за ракетного удара по вокзалу в Краматорске находятся в Днепропетровской области. Многие получили крайне тяжелые ранение. Медики делают все возможное. Также врачи пытаются спасти детей. Самому маленькому пострадавшему два года.
Об этом пишет ТСН.
"Очень много тяжелых детей, которые не будут иметь возможности свободно передвигаться, имеющие ампутированные конечности – как верхние, так и нижние", – рассказывают медики.
Россияне ударили по людям, которые ждали эвакуационного поезда из Донбасса. Анна с сыном и дочерью зашла в поезд, когда раздался взрыв. У нее ранение лица.
13-летнему сыну осколок попал в ногу. Дочь уцелела. В настоящее время они все вместе в одной палате днепровской больницы.
"Взрыв и потом такое впечатление – будто нас расстреливают. За окном все эти взрывы, стекла вылетают. У меня ребенок пытался встать. Я так встала – меня чиркнуло, ему в ногу попало. Я его спустила вниз. В вагоне все стекло вылетело, мужчину убило", — рассказывает женщина.
В больницах Днепропетровской области спасают 84 человека. Каждый пятый раненый — крайне тяжелый.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Изначально было известно о более 30 погибших и 100 раненых.
- Вечером 8 апреля количество погибших из-за ракетного обстрела возросло до 52. Еще 109 украинцев оказались ранены.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь проходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что удар по Краматорску был нанесен намеренно.
Ранее мы писали:
- Оторванные конечности, большая кровопотеря: в полиции рассказали о жертвах удара РФ по Краматорску
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