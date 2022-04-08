Удар по вокзалу Краматорська планували заздалегідь – у Мережі знайшли докази

Окупанти вдарили "Точкою У" по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові планували цілеспрямовано вдарити ракетами по мирних жителях Краматорська, що перебували на залізничному вокзалі. У Мережі окупанти ще до бомбардування "радили" українцям не евакуюватися потягом.
Доказ злочину помітила Медіаоборона.
Що відповіли у РФ на бомбардування вокзалу
Російські чиновники традиційно відхрестилися від того, що знову бомбардували мирних жителів. Що збрехали у Міноборони РФ:
- Дані про ракетний удар – "провокація, абсолютно не відповідають дійсності".
- Жодних вогневих завдань 8 квітня у Краматорську у російських збройних сил не було і не планувалося.
- Тактичні ракети "Точка-У", уламки якої виявлені в районі залізничного вокзалу Краматорська і опубліковані очевидцями, застосовуються тільки ЗСУ.
Після цього російські ЗМІ почали звичнувачувати Україну в ракетному ударі.
Докази провини РФ
Про те, що вокзал бомбитимуть, окупанти писали ще цієї ночі, а "прилетіло" лише сьогодні вдень.
"Громадянам, що евакуюються зараз із Слов'янська, Краматорська та прилеглих населених пунктів раджу залишати міста не на залізничному транспорті", – писали в Мережі.
Запустили "Точку У"?
Проросійські ЗМІ пишуть, нібито "Точка У", яку застосували проти мирних українців, є лише у нашої країни і що ЗСУ стріляли у своїх людей. Проте і з цим фейком прорахувалися – вранці 8 квітня у донецькому каналі опублікували відео із запуском двох ракет із Шахтарська. Імовірно, це саме ті дві ракети, які вбили десятки українців.
У Мережі уточнили, що ракети запустили із Шахтарська – підконтрольної т.зв. "ДНР" території.
Крім того, є докази, що РФ має на озброєнні "Точку У". Ще у лютому, напередодні війни, у Білорусі пройшли спільні з РФ навчання "Союзна рішучість-2022". Тоді військові запускали ракети тактичними комплексами "Точка-У". Про це писали навіть ЗМІ, підконтрольні Олександру Лукашенку.
Що відомо про обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 осіб загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому потягів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".