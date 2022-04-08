Удар по вокзалу Краматорська планували заздалегідь – у Мережі знайшли докази

Окупанти вдарили "Точкою У" по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові планували цілеспрямовано вдарити ракетами по мирних жителях Краматорська, що перебували на залізничному вокзалі. У Мережі окупанти ще до бомбардування "радили" українцям не евакуюватися потягом.

Доказ злочину помітила Медіаоборона.

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Що відповіли у РФ на бомбардування вокзалу

Російські чиновники традиційно відхрестилися від того, що знову бомбардували мирних жителів. Що збрехали у Міноборони РФ:

Дані про ракетний удар – "провокація, абсолютно не відповідають дійсності".

Жодних вогневих завдань 8 квітня у Краматорську у російських збройних сил не було і не планувалося.

Тактичні ракети "Точка-У", уламки якої виявлені в районі залізничного вокзалу Краматорська і опубліковані очевидцями, застосовуються тільки ЗСУ.

Після цього російські ЗМІ почали звичнувачувати Україну в ракетному ударі.

Скріншот

Докази провини РФ

Про те, що вокзал бомбитимуть, окупанти писали ще цієї ночі, а "прилетіло" лише сьогодні вдень.

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"Громадянам, що евакуюються зараз із Слов'янська, Краматорська та прилеглих населених пунктів раджу залишати міста не на залізничному транспорті", – писали в Мережі.

Telegram-канал РФ. Скріншот

Запустили "Точку У"?

Проросійські ЗМІ пишуть, нібито "Точка У", яку застосували проти мирних українців, є лише у нашої країни і що ЗСУ стріляли у своїх людей. Проте і з цим фейком прорахувалися – вранці 8 квітня у донецькому каналі опублікували відео із запуском двох ракет із Шахтарська. Імовірно, це саме ті дві ракети, які вбили десятки українців.

У Мережі уточнили, що ракети запустили із Шахтарська – підконтрольної т.зв. "ДНР" території.

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Скріншот опублікував Ateo Breaking

Крім того, є докази, що РФ має на озброєнні "Точку У". Ще у лютому, напередодні війни, у Білорусі пройшли спільні з РФ навчання "Союзна рішучість-2022". Тоді військові запускали ракети тактичними комплексами "Точка-У". Про це писали навіть ЗМІ, підконтрольні Олександру Лукашенку.

Публікації про російську "Точку У".

Що відомо про обстріл Краматорська