Удар по вокзалу Краматорска планировали заранее – в Сети нашли доказательства

Оккупанты ударили "Точкой У" по Краматорску / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные планировали целенаправленно ударить ракетами по мирным жителям Краматорска, которые находились на железнодорожном вокзале. В Сети оккупанты еще до бомбардировки "советовали" украинцам не эвакуироваться поездом.

Доказательство преступления заметила Медиаоборона.

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Что ответили в РФ на бомбардировку вокзала

Российские чиновники традиционно открестились от того, что снова бомбили мирных жителей. Что соврали в Минобороны РФ:

Данные о ракетном ударе – "провокация и абсолютно не соответствуют действительности".

Никаких огневых задач 8 апреля в Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось.

Тактические ракеты 'Точка-У', обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только ВСУ.

После этого российские СМИ начали обвинять Украину в ракетном ударе.

Скриншот

Доказательства вины РФ

О том, что вокзал будут бомбить, оккупанты писали еще этой ночью, а "прилетело" только сегодня днем.

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"Гражданам, эвакуирующимся сейчас из Славянска, Краматорска и близлежащих населенных пунктов советую покидать города не на ж/д транспорте", - писали в Сети.

Telegram-канал РФ. Скриншот

Запустили "Точку У"?

Пророссийские СМИ пишут, якобы "Точка У", которую применили против мирных украинцев, есть только у нашей страны и что ВСУ стреляли в своих же людей. Однако и с этим фейком просчитались – утром 8 апреля в донецком канале опубликовали видео с запуском двух ракет из Шахтерска. Вероятно, это именно те две ракеты, убившие десятки украинцев.

В Сети уточнили, что ракеты запустили из Шахтерска – подконтрольной т.н. "ДНР" территории.

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Скриншот опубликовал Ateo Breaking

Кроме того, есть доказательства, что РФ имеет на вооружении "Точку У". Еще в феврале, накануне войны, в Беларуси прошли совместные с РФ учения "Союзная решимость-2022". Тогда военные запускали ракеты тактическими комплексами "Точка-У". Об этом писали даже СМИ, подконтрольные Александру Лукашенко.

Публикации о российской "Точке У".

Что известно об обстреле Краматорска