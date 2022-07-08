"Точка-У" є у окупантів – вони самі виклали докази (відео)

Шойгу не вдасться відвернутися від військових злочинів / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти самостійно викладають у соцмережах матеріали для міжнародного суду над ними за фактами скоєння воєнних злочинів. Тепер вони зізналися, що знищують українські міста із тактичного ракетного комплексу "Точки-У". Саме ракетами із цього комплексу російські терористи вдарили по вокзалу у Краматорську 8 квітня, внаслідок чого загинули 52 людини. Однак тоді Москва заявила, що комплекс "Точка-У" давно знято з озброєння армії РФ.
Про появу нового доказу злочинів окупантів повідомив телегра-канал "Інсайдер".
Що відомо
У повідомленні говориться, що окупанти засвітили запуск "Точки-У" в районі Гуляйполя. Хтось швидко їм сказав, що вони "спалили" Міноборони Росії, і автор поста видалив його. Проте було вже запізно.
"Нагадаємо, що після ракетного удару по Краматорську РФ заявляє, що "Точок-У" у них немає і бути не може. І всі обстріли з "Точок-У" – це нібито виключно вина ЗСУ. Самі себе закопали, ідіоти" , – йдеться у повідомленні.
Обстановка
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удару по Краматорську було завдано навмисно.
- Однак у Москві "клянуться", що це Україна обстріляла залізничний вокзал Краматорська 8 квітня з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У", і нібито немає такого комплексу на озброєнні Міноборони РФ.
- 16 квітня на території Павлоградського району наші рятувальники займалися знищенням виявленої частини сучасної ракети 9М79-1 "Точка-У", яка була випущена по українських об'єктах армією Росії.