"Точка-У" есть у оккупантов – они сами выложили доказательства (видео)

Шойгу не получится отвертеться от военных преступлений / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты самостоятельно выкладывают в соцсетях материалы для международного суда над ними по фактам осуществления военных преступлений. Теперь они признались, что уничтожают украинские города из тактического ракетного комплекса "Точки-У". Именно ракетами из этого комплекса российские террористы ударили по вокзалу в Краматорске 8 апреля, в результате чего погибли 52 человека. Однако тогда Москва заявила, что комплекс "Точка-У" давно снят с вооружения армии РФ.

О появлении нового доказательства преступлений оккупантов сообщил телегра-канал "Инсайдер".

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Что известно

В сообщении сказано, что оккупанты засветили запуск "Точки-У" в районе Гуляйполя. Кто-то быстро их надоумил, что они "спалили" Минобороны России, и автор поста удалил его. Однако было уже поздно.

"Напомним, что после ракетного удара по Краматорску РФ заявляет, что "Точек-У" у них нет и быть не может. И все обстрелы из "Точек-У" — это якобы исключительно вина ВСУ. Сами себя закопали, идиоты", – говорится в сообщении.

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