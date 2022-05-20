Рятувальники вийшли на протест в Енергодарі – реакція окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вогнеборців, які протестували в окупованому Енергодарі, російські загарбники розігнали силою. Заарештовано виконувача обов'язків начальника частини. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Бійці пожежної частини вийшли на масштабну акцію протесту після викрадення окупантами 18 травня начальника першого державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

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На опублікованому відео видно, що російські солдати змушують рятувальників сісти в машини та виїхати з місця проведення мітингу, а також б'ють людину, яка стоїть біля легкової машини.

Викрадають людей прямо з квартир

Раніше повідомлялося, що окупанти в Енергодарі продовжують викрадати українців. За словами очевидців, загарбники ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували їм руки та вивозили у невідомому напрямку. Досі їхнє місцезнаходження невідоме.

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Крім того, за інформацією Запорізької міської ради, окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму".

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