ЗСУ влаштували фаєр-шоу для колони російських морпіхів на Донбасі (відео)

Українські військові на Луганщині дають жорстку відсіч окупантам

Захисники України спалили ворожу колону / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці Збройних сил України на Луганщині розгромили колону російських морпіхів.

Відео зі знищеною технікою окупантів опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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"Поворот не туди... Або як яскраво палає колона "рузьке зольдатен" морської піхоти в Луганській області", – написав Штефан.

У ролику можна побачити близько десятка одиниць ворожої техніки, деякі бойові машини горять, детонують боєприпаси.

Раніше в мережу потрапило відео, як українські військові підірвали стратегічно важливі мости на Луганщині, щоб завадити наступу окупантів на Сєверодонецьк та Лисичанськ.

Названо три "найгарячіші" напрямки на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше заявив, що Росія зосередить зусилля на захопленні усієї Луганської області.

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