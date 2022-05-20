Спасатели вышли на протест в Энергодаре — реакция оккупантов

Спасателей заставили разойтись с акции протеста / Фото: Коллаж: Сегодня

Протестующих в оккупированном Энергодаре спасателей российские захватчики разогнали силой. Арестован исполняющий обязанности начальника части. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Бойцы пожарной части вышли на масштабную акцию протеста после похищения оккупантами 18 мая начальника первого государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

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На опубликованном видео видно, что российские солдаты заставляют спасателей сесть в машины и уехать с места проведения митинга, а также бьют человека, стоящего возле легковой машины.

Похищают людей прямо из квартир

Ранее сообщалось, что оккупанты в Энергодаре продолжают похищать украинцев. По словам очевидцев, захватчики ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали им руки и вывозили в неизвестном направлении. До сих пор их местонахождение неизвестно.

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Кроме того, по информации Запорожского городского совета, оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму".

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