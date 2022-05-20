ВСУ устроили файер-шоу для колонны российских морпехов на Донбассе (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины в Луганской области разгромили колонну российских морпехов.
Видео с уничтоженной техникой оккупантов опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Поворот не туда… Или как ярко пылает колонна "руске зольдатен" морской пехоты в Луганской области", – написал Штефан.
В ролике можно увидеть около десятка единиц вражеской техники, некоторые боевые машины горят, в них детонируют боеприпасы.
Ранее в сеть попало видео, как украинские военные взорвали стратегически важные мосты в Луганской области, чтобы помешать наступлению оккупантов на Северодонецк и Лисичанск.
Названы три самых "горячих" направления на Луганщине
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее заявил, что Россия сосредоточит усилия на захвате всей Луганской области.
"Есть три самых опасных направления – это Северодонецкое направление, это прорыв со стороны Попасной, и это прорыв со стороны Белогоровки. Для того чтобы отрезать полностью по трассе Лисичанск-Бахмут и взять полностью в окружение всю Луганскую область", – сказал он.