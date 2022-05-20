Херсон – це Україна: партизани підняли над містом національний прапор (відео)

Український партизанський рух діє у тимчасово окупованих містах

Над вокзалом Херсона замайорів український стяг / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні невідомі патріоти підняли над будівлею залізничного вокзалу прапор України.

Таке відео оприлюднила "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Facebook.

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"Національний прапор на вокзалі Херсона! Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде!" – йдеться в підписі до відео.

Росія хоче анексувати Херсонщину

Призначена окупантами так звана "адміністрація Херсонської області" заявила про намір звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням приєднати регіон до Росії.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь пообіцяв, що ЗСУ звільнять Херсонщину, і порадив "гауляйтерам" готувати прохання про помилування після вироку суду.

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Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у тимчасово окупованому Херсоні може відбутися псевдореферендум про створення так званої "Херсонської народної республіки" на зразок "ЛДНР". Спочатку псевдореферендум був призначений на кінець квітня, але його кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.

Як пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Росія хоче забрати український Херсон, щоб відтворити Таврійську губернію.