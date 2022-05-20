ЗМІ опублікували кадри з камери парамедика "Тайри", яку окупанти взяли в полон (відео)

"Тайра" потрапила у полон до ворога/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗМІ опублікували відео українського парамедика "Тайри" (Юлії Паєвської). Воно було зняте ще до її потрапляння в полон до окупантів.

Про це повідомляє Associated Press.

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"Український медик Юлія Паєвська, більш відома як "Тайра", пристебнула камеру до тіла, коли почалася війна, щоб показати світу, як розгортається жах в Маріуполі. Після того, як команда Associated Press благополучно вивезла її відзнятий матеріал, російські війська взяли її в полон", — йдеться у повідомленні під відео.

Російські військові катують українців у полоні

Волонтера Червоного Хреста Володимира Хропуна викрали російські окупанти у селі Козаровичі Київської області. Загарбники тримали чоловіка у тісних підвалах, били, принижували та катували. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, кілька днів його разом з іншими бранцями тримали в сусідньому селі Димер у підвалі фабрики. У приміщенні площею 28 квадратних метрів разом з ним утримувалося близько 40 полонених.

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Володимир розповідає, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та всіляко знущалися. Йому зав’язали очі та руки і вимагали надати інформацію про українську армію.

Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до Білорусі. Далі шлях українців лежав до російської в’язниці, де знущання продовжилися.

"Рашисти принижували полонених, змушували ставати на коліна і приймати незручні пози. Не дивишся у вічі, робиш щось повільно – українців били за будь-якої нагоди", – написала Денісова.

Володимир нарахував 72 полонених, які перебували в ув’язненні в безпосередній близькості від нього, але судячи зі звуків, що лунали, бранців було набагато більше. У підсумку волонтера вдалося звільнити під час обміну, який відбувся 9 квітня.

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"Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників", – наголосила Денісова.

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