Смертоносний удар під Сумами та ракети в Миколаєві: головне про атаки РФ за ніч

Росія масово обстріляла українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі окупанти нещадно обстрілювали Сумську область – вдарили по околицям Глухова та під Сумами. Внаслідок атак росіян загинуло щонайменше п'ять людей, ще понад 10 поранені. У Луганській області тривають нещадні бої в Сєвєродонецьку, де лишаються 10 тисяч цивільних. А над Миколаєвом вчора ввечері збили ракету.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне, що відомо про атаки росіян за ніч.

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Сумська область

Трохи за 20-ту годину вечора два ворожі гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова. Вцілили в житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури.

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Обстріл Глухова. Фото: ОК "Північ"

Мер Сум Олександр Лисенко о 01:05 повідомив, що в місті лунають вибухи та закликав не публікувати місць прильотів до появи офіційної інформації від ОВА.

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Зранку голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог завдав ракетного авіаудару. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

"І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", – пояснив він.

Близько 5-ї ранку по Краснопільській громаді росіяни завдали одного ракетного авіаудару. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 прильотів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури уточнюється.

Луганська область

Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні і школи – і пішли далі. Збройні сили України стримують ворога. Вчора відбили черговий штурм у Тошківці, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки в Гірському за день пошкоджено 12 будинків.

Колись метою росіян було взяття столиці України за три дні. Майже через чотири місяці вони мріють – і не рахують жертв, – аби контролювати хіба що Сєвєродонецьк. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції в Луганській області.

"Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк", – наголосив голова ОВА Гайдай.



Протягом доби росіяни рясно поливали вогнем Білогорівку, Лисичанськ, Сєверодонецьк, в якому рашисти вкотре влучили у "Склопоастик" та непрацюючий завод випробувань.

Села навколо Сєвєродонецька системно потерпають від рашистів, від ворожих прильотів палають цілі вулиці – у Борівському, Метьолкіному, Синецькому та Павлограді.

З важкого калібру гатять по селах Гірської та Попаснянської громад, від населених пунктів залишається тільки попіл. Руйнації житлового сектору – катастрофічні.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 червня: ведуться штурмові дії на Слов'янському напрямку. Бої йдуть під Вернопіллем, Долиною та Пришибом. Також тривають бої у Сєвєродонецьку. Основні штурмові дії йдуть у Бахмутському напрямі – від Соледара до району Попасної.

Одеська область

Ніч у місті та області без обстрілів. Сили оборони тренуються, удосконалюють систему захисту регіону, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

На Південному напрямку у ВСУ є певні успіхи. Ворог зазнає втрат.

В Чорному морі перебувають три російські носії крилатих ракет.

Дніпропетровська область

Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, в області перша тиха ніч за останній наднапружений тиждень.

"І на цю хвилину все нормально. У всіх районах області", – написав він.

Миколаївська область

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу снаряд не долетів до місця призначення і був ліквідований у Миколаївській області.

Спочатку повідомляли, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили одну з них.

Раніше ми писали, що в Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника.

Нагадаємо, 15 червня російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі отримали поранення.