Смертоносный удар под Сумами и ракеты в Николаеве: главное об атаках РФ за ночь

Россия массово обстреляла украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью оккупанты беспощадно обстреливали Сумскую область – ударили по окрестностям Глухова и под Сумами. В результате атак россиян погибли по меньшей мере пять человек и еще более 10 ранены. В Луганской области продолжаются беспощадные бои в Северодонецке, где остаются 10 тысяч гражданских лиц. А над Николаевом вчера вечером сбили ракету.

Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках россиян за ночь.

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Сумская область

Вечером после 20 часов два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть раненых. Повреждены объекты инфраструктуры.

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Обстрел Глухова. Фото: ОК "Север"

Мэр Сум Александр Лысенко в 01:05 сообщил, что в городе раздаются взрывы и призвал не публиковать места прилетов до появления официальной информации от ОВА.

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Утром глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что ночью по территории Садовской ОТГ Сумского района враг нанес ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.

"И да, это тот взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – объяснил он.

Около 5 утра по Краснопольской громаде россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 прилетов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры уточняется.

Луганская область

Враг наступает в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горской и Попаснянской громад. Россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага. Вчера отбили очередной штурм у Тошкивки, где количество разрушений увеличивается каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Ныркове и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждено 12 домов.

Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают – и не считают жертв – контролировать хотя бы Северодонецк. Город является ключевой точкой в системе оборонной операции в Луганской области.

"Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк", – подчеркнул глава ОВА Гайдай.



В течение суток россияне поливали огнем Белогоровку, Лисичанск, Северодонецк, в котором рашисты в очередной раз попали в "Стеклопластик" и неработающий опытный завод.

Села вокруг Северодонецка системно страдают от рашистов, от вражеских прилетов пылают целые улицы – в Боровском, Метелкине, Синецком и Павлограде.

Из тяжелого калибра бьют по селам Горской и Попаснянской громад, от населенных пунктов остается только пепел. Разрушения жилого сектора – катастрофические.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 июня: ведутся штурмовые действия на Славянском направлении. Бои идут под Вернопольем, Долиной и Пришибом. Также продолжаются бои в Северодонецке. Главные штурмовые деяния идут в Бахмутском направлении – от Соледара до района Попасной.

Одесская область

Ночь в городе и области без обстрелов. Силы обороны тренируются, совершенствуют систему защиты региона, сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

На Южном направлении у ВСУ есть успехи. Враг несет потери.

В Черном море находятся три российских носителя крылатых ракет.

Днепропетровская область

Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, в области первая тихая ночь за последнюю сверхнапряженную неделю.

"И на эту минуту все нормально. Во всех районах области", – написал он.

Николаевская область

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. На этот раз снаряд не долетел до места назначения и был ликвидирован в Николаевской области.

Сначала сообщалось, что над Николаевской областью пролетели две ракеты российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили одну из них.

Ранее мы писали, что в Сумской области оккупанты атаковали людей с беспилотника.

Напомним, 15 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии многоквартирный жилой дом в Николаеве, мирные жители получили ранения.