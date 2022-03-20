Скинув 8 бомб на Харків: нацгвардійці затримали льотчика РФ

Окупант бомбив Харків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові тиждень тому українські військові збили ворожий літак. Пілоту вдалося катапультуватися, але підрозділи тероборони та нацгвардійці його затримали.

Про це розповіли Нацгвардійці Харкова, передає ТСН.

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Українські військові збили ворожий літак засобами протиповітряної оборони.

Як розшукали льотчика

Пілоту вдалося катапультуватись. Кілька годин його розшукували підрозділи тероборони та нацгвардійці. Окупант запустив у небо світлову ракету як знак для своїх. Це підказало у пошуках, а далі вже, за вказівками місцевих жителів, удалося відшукати ворога.

Чоловік перебував у покинутому будинку у селищі під Харковом. Льотчик був у цивільному одязі та з сокирою в руках.

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Що відомо про окупанта

"Він був без зброї, мав тільки гранати, але вусики були відігнуты, тобто мав намір захищатися. За той день він скинув 8 бомб безпосередньо на Харків. І він розумів, куди він кидає, куди скидає. Він заступник командира частини, тобто все чудово розумів", – розповідає боєць з позивним "Койот".

Окупанти зазнають значних втрат

Завершилася 24 доба героїчного протистояння українського народуу повномасштабній збройній агресії Російської Федерації. Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

та напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ. На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

та напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів. У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Підрозділи Росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

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