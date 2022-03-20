Сбросил 8 бомб на Харьков: нацгвардейцы задержали летчика РФ

Оккупант бомбил Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове неделю назад украинские военные сбили вражеский самолет. Пилоту удалось катапультироваться, но подразделения теробороны и нацгвардейцы его задержали.
Об этом рассказали Нацгвардейцы Харькова, передает ТСН.
Украинские военные сбили вражеский самолет средствами противовоздушной обороны.
Как разыскали летчика
Пилоту удалось катапультироваться. Несколько часов его разыскивали подразделения теробороны и нацгвардейцы. Оккупант запустил в небо световую ракету как знак для своих. Это подсказало в поисках, а дальше уже, по указаниям местных жителей, удалось отыскать врага.
Мужчина находился в заброшенном доме в поселке под Харьковом. Летчик был в гражданской одежде и с топором в руках.
Что известно об оккупанте
"Он был без оружия, имел только гранаты, но усики были отогнуты, то есть намеревался защищаться. За тот день он сбросил 8 бомб непосредственно по Харькову. И он понимал, куда он бросает, куда сбрасывает. Он заместитель командира части, то есть все прекрасно понимал", — рассказывает боец с позывным "Койот".
Оккупанты несут значительные потери
Завершились 24 сутки героического противостояния украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.
- На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры восстановления боеспособности подразделений.
- На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.
- На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на город Киев.
- На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами осуществляются обстрелы украинских населенных пунктов.
- По направлению на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.
Оккупанты несут значительные потери. Морально-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Подразделения Росгвардии, привлекаемые к боевым действиям, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.
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